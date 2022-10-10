عبد الله قنيص



أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب باحتجاز شابين كويتيين تمهيدا لإحالتهما إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وذلك للتحقيق في حيازتهما مخدرات وادوات قد تستخدم في قضايا سرقات وسلب.

وقال مصدر ان دورية تتبع مديرية امن محافظة مبارك الكبير اشتبهت في مركبة بها شخصان على مقربة من اسواق القرين، ولدى الطلب من قائدها التوقف رفض وحاول الهرب لتتم ملاحقته ويصطدم بالدورية، وتم اجبار المركبة على التوقف وتبين ان بها مواطنين وبحوزتهما مخدرات وحبوب وكشاف وسكين حاد وهو ما يرجح ارتكاب جرائم عنيفة متعلقة بالسرقة والسلب.

من جهة اخرى، ألقى رجال امن مبارك الكبير القبض على 4 آسيويين لحيازة مواد مسكرة محلية الصنع وتمت احالتهما الى ادارة الإبعاد الإداري.