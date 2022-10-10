محمد الجلاهمة - سعود عبدالعزيز



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، عملية تهريب 131 كيلو من مـــادة الحشيش المخدرة قادمة من ايران عبر المياه الإقليمية الكويتية، وتم ضبط مهربين من الجنسية الايرانية بمجرد دخولهما البلاد في زورق بداخله المخدرات والتي كانا بصدد إلقائها في البحر والتقاط احداثية لها، وجار تتبع المتهم الذي هربت له هذه الكمية الضخمة من الحشيش.

وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وصلت اليه معلومة عن محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش واجرى تنسيقا مع خفر السواحل ومن خلال المنظومة الراديرية تم رصد زورق على مقربة من جزيرة عوهة لتقوم دوريات من خفر السواحل بتطويق الزورق وضبط وافدين ايرانيين، وبالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بالتحريات اعترفا بصحتها، وأنهما قاما بجلب كمية من المواد المخدرة لإلقائها في البحر، وتمت إحالتهما والمضبوطات الى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.



وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وإدخال مواد مخدرة حفاظا على المجتمع وأنها لن تتوانى في ضبط جميع أساليب عمليات التهريب ومروجيها.