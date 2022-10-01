«أعجز عن إجبار نفسي على التقاعد»

مارك كوبان، الملياردير الأميركي، يقول إن الرغبة في التنافس تدفعه للنجاح والبقاء في العمل، ويؤكد: وعدت نفسي بالتقاعد في سن 35، لكني في سن 64 لا أستطيع التوقف.