عبد الله قنيص



ابلغ مصدر امني « الأنباء» ان شابا باكستانيا توفي قبل قليل اثر اقدامه على الانتحار على الارجح من الطابق السابع، فيما امر وكيل النائب العام بالتحقيق مع باكستاني آخر ووافدة وهما جيران الوافد .



وقال المصدر ل« الأنباء»: ورد بلاغ مساء اليوم الأحد من غرفة العمليات بوجود شخص متوفى بمنطقة الفحيحيل قطعة 8 اثر سقوط من علو، وعند وصول الدوريات والمباحث شوهدت جثة تعود لشاب باكستاني، وان الوفاة جاءت إثر سقوط من شقة في الطابق السابع يقيم بها المتوفى. ورجح تقرير رجال المباحث وجود شبهة جنائية، وجار استكمال التحقيقات للوقوف على الملابسات كاملة .