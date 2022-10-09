عبدالكريم العبدالله

‏قام استشاري جراحة المفاصل في مستشفى جابر الاحمد د.حسين الحربي باجراء اول عملية تبديل مفصل الركبة في الكويت باستخدام جهاز الملاحة.



و يعتبر الجهاز الأحدث في تبديل الركبة الصناعية للمرضى الذين يعانون من خشونة في المفاصل، حيث يتم استخدام جهاز الروبيتك ( الذراع الآلية ) في عملية تبديل المفاصل بدقة عالية و استخدام تقنية الابعاد الثلاثية، مع مراعاة الحفاظ على العظام و الاربطة و العضلات و تقليل المضاعفات وتحسين وظيفة الركبة بعد العملية.



و تعتبر هذه العملية طفرة في جراحة المفاصل بما تمثله من دقه عالية، ما يجعل الكويت مواكبة للتطورات الطبية الحديثة، كما أن هذا يجعل اقسام جراحات العظام في مستشفيات الكويت على مستوى عالمي ويعكس التجهيزات الحديثة في مستشفيات البلاد ومستوى الكوادر الكويتية في القطاعين الحكومي و الخاص، و التي لا تقل عن الكوادر العالمية في المراكز المرموقة.