مع عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانوناً

صرحت مديرة إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بديوان الخدمة المدنية رانية الكوح، بأن لدى ديوان الخدمة المدنية أكثر من بديل جاهز لتطبيق الدوام المرن، لافتة إلى أنه جار التواصل مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في أعداد الموظفين وأيضاً الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مرن يؤدي إلى تخفيف معاناة الازدحام المروري بحيث يسهم هذا النظام في حسن سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف كما يضمن عدم الإخلال بساعات العمل المقررة قانوناً والمتاحة لخدمة الجمهور.