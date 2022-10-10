شهد ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ختام مهرجان البدر بحضور رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام سمو الشيخ د. راشد بن حمد الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

تضمن حفل الختام الذي أقيم على مسرح مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة، عرضًا فنيًا بعنوان "أوبريت في حب الرسول" من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وتقديم فرقة أورنينا العربية .

وقدم الأوبريت عبر الحوار والأداء التعبيري والمقاطع المغنّاة مجموعة من القيم السلوكية والأفكار التي خلدتها السيرة النبوية الشريفة وتأثيرها على المجتمعات منذ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اليوم.

حضر الحفل مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي وجمع غفير من الجمهور.