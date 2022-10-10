أسامة أبو السعود

طالب اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن يعكس التشكيل الحكومي الجديد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي أفرزتها الإردة الشعبية في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

وأكد الاتحاد على أهمية أن تكون شخصية وزير النفط لا خلاف عليها وقادرة على التعامل مع الملفات النفطية الفنية والإدارية بعيدا عن التأزيم أو خلق صراعات داخل القطاع وأن يكون لديه قبول وارتياح حتى يتمكن القطاع النفطي من تحقيق استراتيجيته النفطية 2040.

وشدد الاتحاد على أن عمال النفط على ثقة كبيرة في رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وقدرته على اختيار الوزراء المناسبين للمرحلة المقبلة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي في كافة القطاعات.