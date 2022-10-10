أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري اليوم الاثنين، حل مجلس البرلمان الوطني والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما.

وقال صبري في خطاب متلفز إنه التقى ملك البلاد عبدالله رعاية الدين أمس الأحد لتقديم طلبه بحل البرلمان مفيدا بأنه طبقا للمادة 40 (2) (ب) والمادة 55 (2) من الدستور الاتحادي وافق الملك على طلب حل البرلمان ال14 اليوم الاثنين.

وأضاف أن مفوضية الانتخابات العامة ستحدد مواعيد تقديم المرشحين ويوم الاقتراع والمسائل الأخرى ذات الصلة موصيا رؤساء حكومات الولايات الماليزية باستثناء حكومات ولايات (صباح) و(ساراواك) و(ملاكا) و(جوهور) باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المجالس التشريعية في نفس تاريخ الانتخابات البرلمانية الوطنية.

وأعرب صبري عن أمله بأن يستخدم الشعب الماليزي السلطة التي يمتلكها لانتخاب حكومة قادرة على مواصلة تنفيذ ميزانيتها لعام 2023 التي طرحت الأسبوع الماضي في البرلمان والحفاظ على الاستقرار السياسي وتقوية الاقتصاد والحفاظ على الانسجام والوحدة بين مختلف الأديان والعقائد في البلاد.

يذكر أن القيادات في حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة (أمنو) الذي يقود الحكومة الماليزية بأغلبية بسيطة مارس من أشهر ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الذي يشغل منصب مساعد رئيس الحزب لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لاسيما بعد فوز الحزب بأغلبية ساحقة في انتخابات فرعية بولايتين مستهل العام الحالي.

وترفض أحزاب من الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي وسط مخاوف من وقوع فيضانات عارمة في موسم الأمطار الذي يبدأ سنويا من مطلع نوفمبر داعية إلى إجراء الانتخابات في موعدها منتصف عام 2023.