اصدر رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، قرارا بمنح 1719 عسكريا من الضباط وضباط الصف أوسمة الدفاع الوطني وأوسمة الواجب العسكري وأنواط الخدمة العسكرية التي تفضل بمنحها لهم صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الاعلى للقوات المسلحه الشيخ نواف الأحمد، وذلك تقديراً لجهودهم وخدماتهم في مجال الدفاع الوطني وحماية الأرواح والممتلكات وبعد استيفائهم للشروط اللازمة لاستحقاق الأوسمة صدر الأمر الأميري السامي الخاص بهذا الشأن حسب درجاته على النحو التالي:

-وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء لعدد (24).

-وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد لعدد (490).

-وسام الدفاع الوطني من رتبة فارس لعدد (427).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الأولى لعدد (223).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية لعدد (51).

-وسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة لعدد (71).

-نوط الخدمة الذهبي لعدد (164).

-نوط الخدمة الفضي لعدد (175).

نوط الخدمة البرونزي لعدد (94).

وعاهد الفريق المكراد القيادة السياسية بإسمه ونيابة عن منتسبي قوة الإطفاء العام ببذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد احفظهما الله ورعاهما وعلى طريق الخير سدد خطاهما.