أطلق دوق ودوقة ساسكس؛ "ميغان ماركل" والأمير "هاري"، مشروع جديد من خلال تعاون مؤسسة Archewell التابعة لهما، مع The VING Project في حركة تبرع وطنية بقيمة مليون دولار لدعم النساء. يُطلب من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاماً ترشيح امرأة ألهمتهم. إذا تم اختيارهم، فسيكون المرشحون قادرين على تقديم منحة قدرها 1000 دولار لمرشحتهم.

استوحى المشروع من بودكاست "ميغان"، النماذج الأصلية التي تستكشف الصور النمطية والعلامات التي تعيق النساء. قالت "ميغان" في بيانٍ مشترك مع الإعلان: "شيئان يجلبان لي فرحة كبيرة هما دعم النساء وروح العطاء. مع عودة النماذج الأصلية، اجتمعت مؤسسة Archewell وVING معاً لإنشاء مزيج مثالي من هؤلاء المحبوبين".

وأضافت: "من خلال التبرع بمليون دولار في شكل منح للنساء المحتاجات، فإن أملنا لا يقتصر فقط على تقديم الدعم حيث يمكن الشعور به بشكل عميق، ولكن أيضاً تمكين الشباب من تبني هدية العطاء في سن مبكرة. أنا فخورة جداً بهذه الشراكة والخير الذي نأمل أن نراه يأتي منها".

وقالت "ليز ليفكوفسكي"، مؤسِسة VING، التي منحت ما يقرب من مليون دولار لمنح المرشحين المستحقين بعد أن تم ترشيحهم من قبل المراهقين حتى الآن: "إنه أمر غير عادي. لمعرفة تأثير VING على المراهقين في جميع أنحاء أمريكا. نحن نشارك فرحة العمل الخيري مع مؤسسة Archewell ونفخر بمساعدة الشباب على إحداث فرق من خلال إعطاء دفعة مالية للآخرين المعرضين للخطر مالياً".