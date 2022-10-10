طمأن المخرج المصري رامي إمام محبي والده الفنان الكبير عادل إمام على صحته، بعد الشائعة الأخيرة عن إصابته بمرض "ألزهايمر".

وقال رامي إمام خلال استضافته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب عبر قناة MBC مصر: "الشائعات عن الأسرة جزء من حياتنا من زمان، وهو عودنا مانزعلش منها".

وأضاف: "عادل إمام الحمد لله زي الفل، ويستمتع بحياته مع أولاده وأحفاده، اللي بقاله فترة طويلة مقعدش معاهم".

وتابع: "عادل إمام عمل كل حاجة في الحياة، ويوم ما يفكر ينزل يشتغل لازم يكون موضوع يقتنع به ويعجبه، وإحنا لحد النهاردة بنتكلم سواء في مواضيع عاجباه وممكن أطورها أو مواضيع رفضها لإنها مكررة بالنسبة له، وصعب جدا اختيار موضوع لعادل إمام".

وكشف رامي إمام كواليس الطريقة التي يمضي بها عادل إمام الوقت قائلا: "من حوالي شهرين فجأة طلب كلب، وجبنا له كلب صغير قاعد يلعب معاه وسعيد، وهو متابع للأخبار أكثر منا، ويحرص على حل الكلمات المتقاطعة وقراءة جميع الجرائد، ويتمنى مشاهدة فيلم فضل ونعمة في السينما".

ويعرض للمخرج رامي إمام في السينما حاليا فيلم "فضل ونعمة"، الذي تدور أحداثه حول زوجين يديران شركة لبيع المواد الغذائية، قبل تعرضهما للخداع على يد تاجر المخدرات "فاروق"، الذي يجعلهما يساعدانه في نقل البضاعة، بعد إقناعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته عددا كبيرا من نجوم الكوميديا، بينهم ماجد الكدواني، وهند صبري، ومحمود حافظ، وسما إبراهيم، ومحمد رضوان، وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، بالإضافة لضيف الشرف محمد ممدوح.