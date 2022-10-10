تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية القديرة عبلة كامل بعد أدائها مناسك العمرة، برفقة زوج إبنتها فاطمة والذي كان في استقبالها في المطار فور عودتها من الأراضي المقدسة.

ولاحظ الجمهور أن ملامح الفنانة لم تتغير بابتسامتها المعهودة وعفويتها التي اشتهرت بها، وانهالت التعليقات عليها مطالبين إياها بالعودة من جديد للشاشة وانهاء فترة العزلة التي ابتعدت عنها تمامًا عن الأضواء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تزامناً مع عيد ميلادها، الذي يحتفي به الجمهور المصري والعربي.

وكان زوجها السابق ووالد ابنتيها الفنان أحمد كمال قد أكد من قبل في تصريحات صحفية أنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تفكر نهائيا في اعتزال الفن.

وعن سبب غيابها قال: "عبلة في مرحلة سكون لاختيار عمل يليق بمشوارها الفني، إلى جانب أن فترة (فيروس كورونا) جعلتها تفضل الابتعاد قليلا، وستعود قريبا لجمهورها إذا وجدت العمل المناسب".

وكانت الشائعات قد رددت إصابتها بمرض السرطان وهو ما نفاه أحمد كمال، ونفته أيضًا وقتها الإعلامية لميس الحديدي التي أكدت أن هناك مكالمة هاتفية طويلة جمعتها بعبلة كامل أكدت فيها أن صحتها طيبة.