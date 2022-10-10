قال خبراء البيئة اليوم الإثنين، إن سربا من نحو 250 من حوت الطيار جنح في جزيرة بيت النيوزيلندية النائية، بعد أيام من نفوق 215 حوتا آخر في نفس المنطقة.

وكان 215 من الحوت الطيار قد نفقت يوم السبت، في جزيرة تشاتام الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال منطقة جنوح الحيتان اليوم الإثنين.

وقالت منظمة بروجكت جونا الخيرية للبيئة التي تساعد الحيوانات البحرية، إنه نادرا ما يتم إعادة الحيتان الجانحة في المنطقة الى المياه بسبب المخاطر التي قد تلحق بالحيوانات والناس.

وقال مشروع بروجكت جوناه في منشور عبر الفيسبوك "مرة أخرى، هذا جزء معزول وناء بشكل لا يصدق من العالم، ولا يوجد به سوى عدد قليل من السكان، ويشتهر بوجود القروش البيضاء الكبيرة التي تشكل خطرا على الأشخاص والحيتان".