توقعت المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم حضور جماهيري كبير خلال بطولة كأس العالم قطر 2022 ، في أول مونديال يقام بدولة عربية وبمنطقة الشرق الأوسط .

وقالت عجرم في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة تليفزيون قطر :"بلا شك العالم كله يحاول قبل فترة طويلة حجز التذاكر والكثير من الجماهير تقوم بالتحضيرات من أجل القدوم لقطر، وأوجه الدعوة لكل الجماهير العربية للاستمتاع بهذه الأجواء العربية ".

وشاركت الفنانة اللبنانية في حفل غنائي بأحد المجمعات التجارية في العاصمة الدوحة ضمن برنامج الفعاليات الترفيهية لبطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق يوم 20 تشرين الثان/نوفمبر المقبل بلقاء قطر والإكوادور على ستاد البيت.

ويشهد برنامج الفعاليات الترفيهية المونديالي أيضا مشاركة ألمع نجوم الفن ومقدمي العروض الفنية والترفيهية حول العالم لمدة 3 أشهر كاملة حتى نهاية المونديال في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري .

شهد الحفل حضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات ومن المواطنين والمقيمين في قطر ، وتزين بشعارات بطولة كأس العالم 2022 .

وعبرت نانسي عجرم عن سعادتها الكبيرة بهذا الحضور مؤكدا أنها اعتادت دائما من الجمهور العربي على الاستقبال الحافل في كل الحفلات قائلة :"محبة الناس نعمة" وبدونها ليس للفن والفنانين أي قيمة أو معنى" .

وعن مونديال قطر 2022 أكدت قائلة :"إنجاز كبير أن يقام المونديال في بلد عربي ، لأنه حدث كبير وغير عادي على الإطلاق ".

وأضافت :"لاحظت بشكل واضح العمل الكبير، والذي كان على قدم وساق طوال السنوات الماضية من دولة قطر وحتى الآن، والكل شاهد الجهد والتعب وسهر الليالي من أجل التحسين والتطوير وإخراج البطولة تنظيميا بأفضل صورة ، وهذا أمر يجعلنا جميعا نشعر بالفخر كعرب ".

وقالت الفنانة اللبنانية إن السنوات الثلاث الماضية خلال حقبة كورونا كانت صعبة على الجميع في كل أنحاء العالم ، وإنجاز مثل كأس العالم 2022 الذي سيبدأ بعد أقل من شهر ونصف فقط يجعلنا نشعر أن هناك أمل في الحياة ، وفرح وإنجازات تنتظرنا".