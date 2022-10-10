وصلت السياحة في ألمانيا في آب/أغسطس الماضي إلى المستوى الذي كانت عليه قبل أزمة كورونا لأول مرة.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين في فيسبادن أنه في الشهر الذي شهد على الأقل جزءا من العطلة الصيفية في جميع الولايات الألمانية سجلت الفنادق والنزل ودور الضيافة 2ر58 مليون ليلة مبيت لسائحين من ألمانيا وخارجها، بزيادة قدرها 4?? مقارنة بآب/أغسطس العام الماضي و 6ر0% مقارنة بنفس الشهر عام 2019، أي العام الذي سبق تفشي الجاحة في ألمانيا.

ووفقا لحسابات مؤقتة أجراها الإحصائيون في فيسبادن، ارتفع عدد الإقامات الليلية للضيوف من الخارج بشكل حاد في آب/أغسطس 2022 بنسبة 7ر75% على أساس سنوي إلى 9ر8 مليون ليلة مبيت. ومع ذلك لا تزال السياحة الوافدة من خارج ألمانيا بعيدة للغاية عن مستوى ما قبل الأزمة، حيث كان عدد الإقامات الليلية للضيوف من الخارج في آب/أغسطس 2022 أقل بنسبة 5ر17% مقارنة بالشهر نفسه عام .2019

وفي المقابل، سجلت السياحة انخفاضا في الإقامات الليلية للسائحين المحليين بنسبة 1ر3% على أساس سنوي لتصل إلى 3ر49 مليون ليلة. في الوقت نفسه ارتفع عدد الإقامات السياحية الليلية بنسبة 8ر4% للسائحين المحليين مقارنة بالشهر نفسه الذي سبق الجائحة.