حافظت البطلة التونسية أنس جابر، على مركزها الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس، الصادر اليوم الاثنين، برصيد 4885 نقطة، فيما واصلت البولندية ايجا شفيونتيك صدارتها للتصنيف برصيد 10485 نقطة.

وحافظت الاستونية انيت كونتافيت على مركزها الثالث برصيد 4010 نقطة، تليها الاسبانية باولا بادوسا برصيد 3934 نقطة، ثم البيلاروسية ارينا سابالينكا برصيد 3470 نقطة.

وجاءت الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز السادس برصيد 3447 نقطة، وحافظت اليونانية ماريا ساكارى على مركزها السابع برصيد 3355 ، تليها الأمريكية كوكو جواف برصيد 3047 ، ثم الرومانية سيمونا هاليب برصيد 3025 ، وأخيرا الفرنسية كارولين جارسيا برصيد 2930 نقطة.

وتراجعت المصرية ميار شريف مركزا واحدا؛ لتصبح في المركز الخمسين عالميا برصيد 1040 نقطة.