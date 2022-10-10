حققت أغنية المطربة نانسي عجرم "على شانك" التي طرحتها الأسبوع الماضي على قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب) والمنصات الرقمية مشاهدات عالية وتفاعل من المتابعين، وتخطت نسبة مشاهدة الأغنية 4 ملايين و587 ألفا و963 بعد 4 أيام من طرحها.

وعبرت نانسي عجرم عن تحمسها للأغنية، حيث غيرت غلاف صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي ووضعت ملصق الأغنية.. معبرة عن شكرها للتعليقات التي تتلقاها من الجمهور بعد إصدار الأغنية.

وتعد الأغنية أحدث أعمال نانسي عجرم الغنائية، والتي طرحتها يوم الخميس الماضي على المنصات الرقمية، وهي كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب.

وكانت نانسي عجرم قد أصدرت أغنية "صح صح" في شهر يوليو الماضي على المنصات الرقمية، وهي كلمات الشاعر أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقى للعالمي "مارشميلو" وحققت ملايين المشاهدات.

يشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد قدمت أغنية مسلسل "يوتيرن"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد عادل ومكساج وماسترنج هاني محروس وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي وتنفيذ أحمد عادل، وتسجيل ومكساج جورج يعقوب.