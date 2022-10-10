تشارك السينما المصرية في فعاليات الدورة (44) لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي،بستة أفلام تتنوع ما بين الروائي الطويل والوثائقي والروائي القصير،وذلك بتوقيع نخبة من المخرجين المتميزين وبمشاركة العديد من الممثلين المحترفين.

وتنطلق الدورة الرابعة والأربعين يوم 13 نوفمبر المقبل، وتستمر فعالياتها حتى يوم 22 من الشهر نفسه، وتشهد المسابقة الدولية،العرض العالمي الأول لفيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد.. أما باقي القائمة فتشمل أربعة أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي "صاحبتي"، "ماما"، "من عمل الشيطان"، و"المقابلة" فيما يشارك الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية.

وفيلم "صاحبتي" (17 دقيقة)،من إخراج كوثر يونس، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتبع "علي" اقتراح حبيبته، خلال أحداث الفيلم،الذي يضع علاقتهما أمام اختبار، وتخرج الأمور عن المتوقع عندما تصاب أدوار الجنسين بحالة من التشويش.

أما فيلم "ماما" (20 دقيقة)،من إخراج ناجي إسماعيل، وهو روائي قصير يعرض لأول مرة عالميا بفعاليات المهرجان، وتشارك في بطولته الفنانة مي الغيطي، ونتابع خلال أحداث الفيلم، قصة فتاة في الحادية والعشرين من عمرها، تخفي سرا خطيرا لتحمي نفسها وشقيقها.

وتدور أحداث فيلم "من عمل الشيطان" في 21 دقيقة،حول شابة تعود للقاهرة بعد عشر سنوات، لتنظم معرضا عن المصورين الأرمينيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها، والفيلم من إخراج ديسيل مختجيان، وهو روائي قصير يعرض أيضا لأول مرة عالميا بالمهرجان.

وقال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الدورة المنتظرة تشهد خمسة عروض مصرية في عرضها العالمي الأول وعرضا سادسا يعرض للمرة الثانية هو فيلم "صاحبتي" لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.

وأكد "رمسيس" أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة، يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،يعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".