السيف: المبادرة استفاد منها 200 مريض بعمليات متخصصة على أيدي أطباء واستشاريين كويتيين

استقبال الطفلة السورية سيرينا التي أبصرت النور للمرة الأولى في حياتها بعد 6 سنوات من ولادتها

مبادرة دعم الحملة الطبية الكويتية بالأردن تأتي ضمن جهود «بيتك» الإنسانية داخل الكويت وخارجها

«بيتك» وقّع اتفاقيتين لتغطية تكلفة علاج مرضى السرطان للاجئين السوريين بالأردن وأبناء قطاع غزة



شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، للمرة الثالثة في دعم حملة إغاثية وطبية في الاردن ضمت فريقا من الأطباء والاستشاريين الكويتيين، وبتنظيم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الاردني.



وتأتي مشاركة «بيتك» في الحملة التي حملت شعار «نشر الأمل»، انطلاقا من ريادته والتزامه بالمسؤولية الاجتماعية، ومواصلة جهوده لدعم العمل الانساني على كل مستوياته، كما تأتي ضمن إطار اتفاقية التعاون والدعم والتنسيق والشراكة الاستراتيجية التي وقعها «بيتك» مع الهلال الأحمر الكويتي.

ونجح الفريق الطبي الكويتي في إجراء أكثر من 200 عملية جراحية مهمة ودقيقة في تخصصات مختلفة وعلاج حالات بعضها كان يستدعي التدخل الجراحي العاجل وذلك بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني في عمان، ما مثل مبادرة خير وعطاء من الكويت لإغاثة المرضى من اللاجئين في المملكة الأردنية.



مرافقة الفريق الطبي



وفي هذا السياق، قال مدير أول مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك» عبدالله السيف، الذي رافق مع وفد من «بيتك» الفريق الطبي الكويتي وتابع جهود معالجة المرضى: «نتقدم بالشكر لجميع أعضاء الوفد الطبي الكويتي، والى المسؤولين الأردنيين، ونثمن التعاون والتنسيق الذي تم لإنجاح الهدف الانساني والاجتماعي النبيل لهذه الحملة الطبية».



وأضاف السيف ان هذه الحملة الطبية هي الثالثة للهلال الاحمر الكويتي بدعم ومساندة من «بيتك»، معبرا عن اعتزازه بالمشاركة في دعم جهود الهلال الأحمر الكويتي ومواصلة جهود تعزيز العمل المجتمعي والإنساني الذي يعبر عن الدور الانساني والتنموي للكويت على كل المستويات.



استقبال الطفلة سيرينا



وعلى هامش الحملة الطبية في الأردن، جرى استقبال الطفلة السورية سيرينا التي أبصرت النور للمرة الأولى في حياتها بعد 6 سنوات من ولادتها لتتمكن من الرؤية بشكل طبيعي بعد العملية التي أجراها لها د.خالد السبتي ضمن حملة الهلال الأحمر الكويتي في الأردن برفقة نخبة من الأطباء الكويتين وبدعم من «بيتك» تنسيقا مع الهلال الأحمر الأردني.



وخلال استقباله لها، أثنى السبتي على دور «بيتك» ودعمه، كما ثمن جهود المستشفى وفريق الأطباء وجمعية الهلال الاحمر الكويتي والاردني، مبينا أن إعادة البصر للطفلة بفضل الله، حركت مشاعر الكويت، وجسدت الدور الانساني والاجتماعي الكبير للكويت في الداخل والخارج.



مبادرات مجتمعية



وأكد السيف أن مبادرة دعم الحملة الطبية الكويتية في الاردن، تأتي ضمن جهود «بيتك» التطوعية الإنسانية والمجتمعية، التي تمتد داخل الكويت وخارجها، من خلال سلسلة من برامج التعاون المشترك المثمر مع جمعية الهلال الأحمر، والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن الفئات المحتاجة في المجتمع.



وبين السيف ان فريق «بيتك» التطوعي ساهم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الأردني وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تجهيز وجبات غذائية وتوزيعها على المحتاجين ومشاركتهم وجبة الإفطار الرمضانية خلال مبادرة الإفطار الجماعي، كما تم توزيع آلاف الوجبات، وتوزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة، وتنظيم فعاليات أخرى، منها توزيع السلال الغذائية وتنظيم فعاليات تعليمية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.



وقال إنه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، يدعم «بيتك» جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في تنفيذ مشاريع إغاثية وطبية في الأردن بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، منها مبادرات كسوة الشتاء، والإغاثة الطبية، ومشاركة أطباء كويتيين في العمليات الجراحية، وتأمين الغذاء لسنة، الى جانب إنشاء عيادة، وغيرها من الأنشطة المجتمعية.



كما وقع «بيتك» اتفاقيتي تبرع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان في الأردن، بهدف تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من اللاجئين السوريين وأبناء قطاع غزة في الاردن، حيث ان الدعم الإنساني المقدم من «بيتك» إلى مركز الحسين للسرطان جزء من العمل المجتمعي والإغاثي الذي يقوم به البنك ضمن إطار التزامه ومسؤوليته المجتمعية.