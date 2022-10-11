مفرح الشمري



أخيرا.. وبعد مناشدة «الأنباء» لإطلاق دورة أكتوبر التلفزيونية، أفرج المسؤولون بقطاع التلفزيون عن دورتهم البرامجية لشهر اكتوبر حتى يفرح بها المشاهدون في الداخل والخارج على الرغم من مرور الثلث الأول من الشهر.



الدورة البرامجية انطلقت صباح امس ببرنامج «صباح الخير ياكويت» الذي طال بعض مقدميه التغيير على الرغم من تميزهم في الفترة الماضية، لكن التغيير مطلوب في مثل هذه البرامج المباشرة لتجديد الدماء فيه خصوصا ان تلفزيون الكويت لديه عدد لابأس به من المذيعين والمذيعات يجب اعطاؤهم الفرصة ومع ذلك يستعين بعدد من الأسماء المعروفة في الإعلام لتقديم عدد من برامجه في هذه الدورة.



الدورة تغطي مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية والترفيهية وغيرها، وحملت عددا من البرامج الجديدة كما استعرضها الفاصل الإعلاني، مثل برنامج «ديوانية التلفزيون» وبرنامج «ساعة الا» و«انسان»، بالإضافة الى عدد من البرامج المعروفة مثل «ليالي الكويت» و«مع جزيل الشعر» اللذين سيكونان بحلة جديدة. نتمنى ان تكون دورة مميزة وموفقة في ظل المنافسة التي تشهدها القنوات الفضائية حاليا.