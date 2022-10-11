أثار الفنان أيمن زيدان قلق الجمهور على حالته الصحية بعد ظهوره أخيرا بملامح متعبة وبنحافة زائدة، حيث شارك متابعيه على «فيسبوك» بصورة عفوية، بدا فيها مبتسما بملابس كاجوال وبملامح متعبة ونحافة زائدة بعدما خسر الكثير من وزنه، وهو ما أثار قلق محبيه عليه وحيرتهم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.



وما زاد من قلق الجمهور عليه هو التعليق الذي أرفقه مع الصورة حيث كتب: «أصدقائي، أنا لا أكتب كي أثير الحزن واليأس، بل كل ما أصبو إليه أن نعمل معا من أجل أن نهزم ارتدادات الحرب كل في فضائه، وحين أصور قسوة التفاصيل التي نعيشها فإن كل ما أحلم به أن نتمسك بدروع منظومتنا الأخلاقية وألا نغوص في المستنقع الذي يحاصرنا».