ألهمت الممثلة الإيرانية الشابة صدف أصغري الحكام الصغار والشباب في مهرجان أجيال السينمائي العاشر، حيث أكدت قدرة الإنسان على التغلب على التحديات وإيجاد الطرق المناسبة لتحقيق حلمه.



ولفتت أصغري، خلال حديثها إلى الحكام في الدورة العاشرة والخاصة من المهرجان، إلى أنها عشقت السينما منذ صغرها وأرادت أن تصبح ممثلة حيث كانت تقف مقابل المرآة وتتحدث لنفسها وكأنها في مشهد تمثيلي، لكن الظروف الاجتماعية أجبرتها على أن تتخذ مسلكا تقليديا في إيجاد عمل لمساعدة أسرتها، حتى طرأ أمر ما وغير مسار حياتها.



وبمساعدة من عمها الذي أشركها في تجارب الأداء في فيلمه، بدأت أصغري تكتب تاريخها الجديد لتصبح اليوم واحدة من الوجوه الشابة الأكثر تأثيرا في السينما الإيرانية، خصوصا أنها فازت بجائزة الحكام الخاصة للتمثيل في مهرجان صندانس السينمائي عن دورها في فيلم «اختبار» في عام 2019.



وتوجهت أصغري للحكام قائلة «إن بناء مسيرة مهنية في التمثيل ليس أمرا سهلا. هناك المئات من الأشخاص الذين حضروا صفوفا دراسية في التمثيل ويمتلكون موهبة كبيرة.

لكن الفرق هو الشغف بالتمثيل. إذا كنت تحمل هذا الشغف، فحتما ستتبعه وستحقق ذلك».



في الحديث عن مسيرتها العملية، توجهت صدف أصغري بالشكر إلى عمها المخرج علي أصغري الذي أشركها في تجارب الأداء لتحظى بدورها الأول، وقالت «بلا شك، إن عمي دعمني، لكنه الشغف الحقيقي بالسينما الذي يحدد مسيرتك المهنية. لقد ساعدتني دورس التمثيل على فهم التقنيات».



وتؤدي صدف الدور الرئيسي في فيلم «حتى الغد» (إيران، فرنسا، قطر/ 2022) للمخرج علي أصغري، حيث تلعب دور أم شابة تحاول إبقاء أمر مولودتها ذات الشهرين من العمر مخفيا عن أهلها.

الفيلم قصة مؤثرة عن جيل الألفية في مواجهة التقاليد، حيث تعبر صدف عن شخصيتها بطريقة إبداعية، ليصبح هذا الفيلم الأقرب إلى قلبها الآن.