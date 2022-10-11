عن طريق المصادفة وخلال دورياتهم المعتادة، التقى جنود أميركيون وروس قرب بلدة القحطانية في شمال شرق سورية، لكنهم لم يكتفوا بسلام عابر بل ترجلوا من آلياتهم ليتبادلوا الضحكات والصور في مشهد غير اعتيادي يعكس تعايشا استثنائيا بين القوتين.



والتقت دوريتان أميركية وروسية قرب حقل نفطي بالقرب من الحدود التركية في محافظة الحسكة، الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وبدلا من الاحتكاك، تظهر الصور بحسب «فرانس برس» الجنود الروس والأميركيين يتبادلون التحية ويتصافحون.



وترجل العناصر من آليات تحمل علمي البلدين، وقفوا جنبا إلى جنب، أسلحتهم معلقة على أكتافهم، وتبادلوا الأحاديث والضحكات.



ويقول الباحث المتابع للشأن السوري سامويل راماني لفرانس برس «إنها لحظات نادرة ومؤشر على أن روسيا والولايات المتحدة لاتزالان تريدان منع التصعيد في سورية».



ولضمان عدم تطور الاحتكاكات، يتواصل الطرفان عبر ما يعرف بآلية فض الاشتباك، وهي قنوات اتصال تلعب دورا رئيسيا في تفادي الحوادث على الأرض وفي الأجواء السورية وتحدد المناطق الدقيقة للطرفين.

واتبعت آلية التنسيق هذه منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سورية، بينما كانت الطائرات الأميركية تشارك في الحرب على تنظيم داعش.



وباتت القوات الروسية على تماس مع القوات الأميركية، لتتداخل مناطق انتشارهما، وأصبح اعتياديا في المنطقة مشاهدة جنود روس يتابعون عبر المنظار تحركات القوات الأميركية، والعكس صحيح.



وتكررت لقاءات عناصرهم خلال الدوريات، خصوصا في المنطقة الحدودية مع تركيا، وأدت في مرات قليلة إلى احتكاكات محدودة.