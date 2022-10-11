ما أبرز طرق تجنب نزلات البرد في الخريف؟

لا يوجد دواء واحد شامل للوقاية من عدوى أمراض الجهاز التنفسي. ولكن يوجد عدد من الطرق البسيطة والفعالة تساعد على تجنب الإصابة بها.



عادة في الخريف يزداد عدد المصابين بأمراض البرد والإنفلونزا. خاصة مع تواجد الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة، ما يسمح ببقاء الفيروسات في حالة نشطة فترة أطول. كما أن قلة ضوء الشمس تؤدي إلى ضعف منظومة المناعة.



ولتجنب التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية، يجب غسل اليدين بالصابون وعدم لمس العينين والأنف والفم باليد قدر الإمكان. كما يجب تهوية الغرفة بانتظام، وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق البدني. ومن الأفضل التطعيم ضد الإنفلونزا.



من أهم الطرق الفعالة تناول ما لا يقل عن لترين من السوائل في اليوم ما يساعد على تسريع الشفاء التام، ومن الأفضل تناول السوائل الدافئة مثل الشاي؛ لأن الإكثار من شرب السوائل يساعد على إخراج السموم الناتجة عن العدوى من الجسم.

كما يفيد ترطيب هواء الغرفة بإضافة بعض أنواع الزيوت العطرية، التي لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا والالتهابات.



وينصح الأطباء بالتخلي عن العادات السيئة وارتداء ملابس تتوافق مع الطقس والتجوال في الهواء الطلق.

كما أن التغذية الصحية تقلل من خطر الإصابة، ويشير شعور الشخص بأعراض طفيفة إلى أن فترة حضانة العدوى انتهت وأن المرض بدأ يتطور؛ لذلك عليه البقاء في المنزل، لمنع تطور المرض إلى الحالة الشديدة وكذلك منع انتقال العدوى إلى المحيطين بك.



كما ينصح بعدم شطف الأنف في بداية الإصابة بالعدوى؛ لأن هذه العملية يمكن أن تسبب انتقال العدوى إلى البلعوم والبلعوم الأنفي.

ويجب الامتناع عن إضافة اليود إلى السائل المستخدم في الغرغرة؛ لأن اليود يسبب جفاف الغشاء المخاطي للفم، ما يؤدي إلى انخفاض وظائف الحماية الطبيعية بالإضافة إلى رد فعل تحسسي؛ لذلك من الأفضل استخدام محلول ملحي معتدل بدلا منه.