الجوز.. لشيخوخة صحية



من أجل شيخوخة صحية يجب على المرء الحفاظ على مؤشر كتلة جسم ومحيط خصر وضغط دم ودهون ثلاثية طبيعية.

وتشير نتائج دراسة جديدة إلى أن الجوز قد يساعد في تحقيق كل ما سبق.



ووفقا للدراسة فإن المزيج الفريد في الجوز يمكن أن يفسر فوائده الصحية واسعة النطاق ولاحظ الباحثون الاختلافات الرئيسية في أجسام الأشخاص الذين يتناولون الجوز بانتظام.



وأشارت د.ستيفن: «يبدو أن أكلة الجوز يتمتعون بنمط ظاهري فريد للجسم يحمل معه تأثيرات إيجابية أخرى على الصحة مثل جودة النظام الغذائي الأفضل، خاصة عندما يبدأون في تناول الجوز من الطفولة إلى منتصف مرحلة البلوغ».

وهذا مهم لأن خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسمنة والسكري يميل إلى التصاعد في منتصف العمر.



ووفقا للنتائج، كان لدى من يتناولون الجوز درجات نشاط بدني أعلى من غيرهم من مستهلكي المكسرات الأخرى أو أولئك الذين لا يستهلكون المكسرات في أنظمتهم الغذائية.



ويبدو أيضا أن الأشخاص الذين تناولوا الجوز بانتظام كان لديهم زيادة أقل في الوزن خلال فترة الدراسة وانخفاض كبير في نسبة الجلوكوز في الدم أثناء الصيام مقارنة بنظرائهم.

وأكدت ستيفن: «إن اتباع هؤلاء النساء والرجال البيض والسود لمدة 30 عاما يوفر نافذة دراسة لا مثيل لها حول كيفية اتخاذ قرارات نمط الحياة في بيئات العيش الحر في مرحلة الشباب التي يمكن أن تؤثر على الصحة في منتصف العمر».



وتوفر هذه المكسرات ثروة من الدهون الجيدة، مثل الدهون المتعددة غير المشبعة وأحماض أوميغا الدهنية، والتي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.

وهذا مهم لأن الكوليسترول يساهم في تكوين الترسبات داخل الشرايين، لكن الجوز يمكن أن يقاوم هذه التأثيرات.



وأكدت العديد من الدراسات أن خمس حصص من الجوز أسبوعيا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%. وقد يكون الجوز أيضا مساهما في الوقاية من السرطان بسبب نشاطه القوي كمضاد للأكسدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.