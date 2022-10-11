ها هو يبدع من جديد! استطاع العطار العالمي فرانسيس كوركدجيان، أحد مؤسسي دار فرانسيس كوركدجيان باريس (MFK) الفاخرة للعطور والحائز على أكثر من جائزة مرموقة، أن يأسر نبض المدينة وروحها المغامرة في زجاجة صغيرة، تحمل أجمل المعاني. ببراعة وحرفية، بشغف وإتقان، اختصر العطار الماهر أجواء المدن الكبرى التي تنبض بالطاقة والحياة في ماء عطر عصري، أطلق عليه اسم 724.



تفوح من ماء عطر 724 رائحة الأزهار المنعشة والمسك الغني، وهو يحمل في نفحاته العطرية ذكريات حية في ذهن فرانسيس كوركدجيان عن حياته في أبرز وأكبر مدن العالم. هكذا يبرز ماء عطر 724 كتكريم للمدن التي لا تعرف النوم. أما اسم العطر فهو مستوحى من سهولة استخدامه على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع، ليرافق سكان المدن، رجالا كانوا أم نساء، في جولاتهم بشوارع المدينة النابضة بالحياة.



724 يغمر الحواس ويفاجئها بطبقات عطرية متنوعة، تبرز تواليا، فهو يتسم ببصمة عطرية تجريدية مكونة من تدرجات اللون الأبيض التي تتداخل على إيقاع حيوي ينبض بالحياة. يستهل النفحات العليا توليفة منعشة من وحي المدينة، وتشمل البرجموت من إيطاليا والألديهايد. ينبض قلب العطر بهالة مشرقة، تنبثق من باقة أزهار تضم خلاصة الياسمين وبسلة الزهور. أما في النفحات الأساسية فتستسلم البشرة لشعور غامر بالراحة، بفضل امتزاج نفحات خشب الصندل والمسك الأبيض.