

استقبل نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف وكيل ديوان المحاسبة يوسف المزروعي بحضور نائب المدير العام مبارك الرشيدي في لقاء بحثوا فيه كل سبل التعاون المشترك، وذلك لتحقيق المصلحة العامة.



وأشاد المزروعي خلال اللقاء بما قام به البنك من تطور في أنظمة البنك الحديثة في الرقمنة والنقلة النوعية غير المسبوقة في بنك الائتمان الكويتي.



واعتبر المزروعي البنك من المؤسسات المتقدمة في الحوكمة العام الحالي نتيجة الشفافية التي يعمل بها.



من جانبه، شكر المضف الديوان على تعاونه المثمر في المصلحة العامة.