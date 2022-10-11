مواصلا تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية وطرحها بحلول مبتكرة ومزايا متعددة لتلبية احتياجات عملاءه، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حسابه المصرفي الجديد للعملاء من الأفراد: «حساب الدروازة»، وهو حساب توفير بالدينار الكويتي مبني على أساس وديعة الوكالة بالاستثمار، بحيث يتم توزيع العوائد بشكل شهري للعميل، إضافة لسحوبات على جوائز نقدية مستمرة طوال العام، علما أن الحساب متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتم اعتماده من قبل الهيئة الشرعية لبنك الكويت الدولي (KIB).



كما يأتي حساب الدروازة من KIB بمجموعة من المزايا الحصرية، منها سهولة فتح الحساب حيث أنه لا يشترط تحويل الراتب، كما يتميز بتوزيع عائد سنوي متوقعة لغاية 2% بشكل شهري، حيث يحصل العميل على نسبة 2% متوقعة لأول 3 أشهر من فتح الحساب، ثم نسبة 1% بعد ذلك، والعوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال أول يوم من بداية كل شهر.

وعلاوة على ذلك، يتم إصدار بطاقة سحب آلي على الفور عند فتح الحساب، والتي تسمح بسحب نقدي من أجهزة الصرف الآلي لغاية 2000 دينار يوميا، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علما أن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هي 100 دينار ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.



وفي هذه المناسبة، صرح مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، قائلا: مستمرون في سعينا لإثراء تجربة عملائنا المصرفية، بما تتضمنه من خدمات متميزة، ومنتجات مصرفية حديثة ومبتكرة تلبي احتياجاتهم وتضيف لهم قيمة حقيقية وفريدة في تعاملهم مع KIB، مكثفين كل الجهود لتقديم خدماتنا لهم بأحدث الوسائل وبأرقى المعايير، وبالنسبة لسحوبات وجوائز حساب الدروازة التي سيتم السحب عليها ابتداء من شهر فبراير 2023 عن المبالغ المودعة في شهر يناير 2023، أوضح توفيقي أن شرط دخول السحوبات هو توافر مبلغ 100 دينار كحد أدنى، لافتا إلى احتساب فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري مقابل كل 1 دينار يتم في الحساب شهرا كاملا، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر السابق للسحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب الكبير مقابل كل 1 دينار يتم شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى لشهرين سابقين للسحب.

وأضاف أن حساب الدروازة يتوج 11 رابحا في سحبه الشهري بجائزة قدرها 10 آلاف دينار للرابح الأول، و1000 دينار للرابح الثاني إلى الحادي عشر، كما يتوج رابحا واحدا في السحب السنوي الكبير في شهر يناير 2024 بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف دينار.