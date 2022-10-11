التعاون مع مؤسسات تعليمية متخصصة لتدريب وتطوير المرشحات لشغل مناصب قيادية

البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة المرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً.. وخلق مجتمع من القيادات النسائية

البرنامج يمتد لـ 9 أشهر ويقسم لوحدات مختلفة تتناول مجالات القيادة عبر جامعات عالمية مرموقة

«NBK RISE» سيزود الكوادر النسائية بالأدوات اللازمة لتعزيز ثقتهن بالنفس ليصبحن قائدات



في إطار استراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تعزيز ريادة المرأة على المستوى المؤسسي إقليميا وعالميا، أعلنت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، عن إطلاق مبادرة «NBK RISE» العالمية والتي تعد الأولى من نوعها والتي صممتها نساء من أجل النساء، وذلك لتعزيز ودعم القيادات النسائية.



وتتولى إدارة البرنامج رئيسة إدارة المواهب والتطوير بالموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني نجلاء الصقر، بالتعاون مع رئيسة العلاقات العامة والتسويق في شركة الوطني للاستثمار وإدارة الثروات في البنك الوطني عاليا أبو الفتح، وذلك من خلال تكريس موهبة التواصل والخبرات والمهارات التي حصلتا عليها خلال مسيرتهما المهنية لوضع برنامج ريادي مميز، بالتعاون مع أبرز المؤسسات التعليمية والمتخصصين وخبراء القطاع، من أجل تدريب وتطوير المرشحات لشغل مناصب قيادية.



وسيعمل برنامج «NBK RISE» الذي أطلقه بنك الكويت الوطني على تغيير العقليات وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة والعالم من خلال إشراك وإلهام وتحفيز النساء عبر المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما سيسعى البرنامج إلى خلق مجتمع من القيادات النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة مستدامة.



كما يستهدف المساهمة في علاج الخلل الذي يشوب التوازن في تقلد النساء للمناصب القيادية، حيث تمثل النساء 5 من كل 10 من موظفي الدعم في قطاع الشركات على مستوى العالم، إلا أن من بين كل 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين في كل أنحاء العالم، هناك امرأتان فقط.



وسيتم تقسيم البرنامج الذي يمتد على مدار 9 أشهر إلى وحدات مختلفة، تتناول كل منها مجالا مختلفا من مجالات القيادة، وستعمل المرشحات لتولي مناصب قيادية من كل أنحاء العالم عن كثب مع الجامعات العالمية المرموقة للحصول على التدريب اللازم وتزويدهن بأدوات وتقنيات تساعدهن في مجال القيادة.



وستساهم فرص التواصل والإرشاد على أيدي أبرز القادة في القطاع والدعم الإداري الذي يوفره البرنامج في جعل مبادرة «NBK RISE» من أبرز البرامج القيادية الفريدة من نوعها والموجهة للنساء في كل أنحاء العالم.

كما سيقدم البرنامج أيضا تجربة فريدة تتمثل في التواجد والمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للحصول على تجربة مباشرة حول كيفية اتخاذ القرارات المهمة في الشركات.



وقالت البحر: «من خلال خلق بيئة للتعلم والدعم المستمر سيعمل برنامج NBK RISE على تطوير العقليات والمفاهيم وخلق بيئة داعمة لقادة الشركات من أجل تنمية مواهب القيادات النسائية وإعدادهن لتولي مناصب قيادية عليا».



وسيزود «NBK RISE» المرشحات من القيادات النسائية الموهوبة بالأدوات اللازمة وتعزيز الثقة بالنفس للحصول على فرصة ليصبحن قائدات مؤثرات، مما يتيح لهن إمكانية المشاركة في مجالس الإدارات واللجان التنفيذية واتخاذ القرارات المستقبلية.