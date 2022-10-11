أصدر رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد يوم امس قرارا بمنح 1719 عسكريا من الضباط وضباط الصف أوسمة الدفاع الوطني وأوسمة الواجب العسكري وأنواط الخدمة العسكرية التي تفضل بمنحها لهم صاحب السمو الأمير القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وذلك تقديرا لجهودهم وخدماتهم في مجال الدفاع الوطني وحماية الأرواح والممتلكات وبعد استيفائهم للشروط اللازمة لاستحقاق الأوسمة وبحسب بيان صحافي فإن القرار جاء بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بمنح أوسمة وأنواط الخدمة العسكرية، وتضمن البيان منح وسام الدفاع الوطني (24) لرتب لواء ووسام الدفاع الوطني (490) لرتبة قائد ووسام الدفاع الوطني (427) لرتبة فارس ووسام الواجب العسكري (223)



من الدرجة الأولى ووسام الواجب العسكري من الدرجة الثانية لعدد (51) ووسام الواجب العسكري من الدرجة الثالثة لـ (71) ونوط الخدمة الذهبي لعدد (164) ونوط الخدمة الفضي لـ (175) ونوط الخدمة البرونزي لـ (94).



وعاهد الفريق المكراد القيادة السياسية باسمه ونيابة عن منتسبي قوة الإطفاء العام ببذل المزيد من الجهد والعمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي لوطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله ورعاهما وعلى طريق الخير سدد خطاهما.