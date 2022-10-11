محمد الجلاهمة



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان الوافدة العربية التي اتهمت بإهانة رقيب في وزارة الداخلية فجر الجمعة أطلق سراحها بعد أن أمضت في نظارة المخفر 24 ساعة وجاء اطلاق السراح بعد تحقيقات أجريت معها حيث اعترفت بما صدر عنها، وعليه تمت احالة ملف القضية الى القضاء، وذكر المصدر أن السفارة الكبرى والتي هددت الوافدة العربية بأنها سوف تتدخل لنصرتها تجاهلت الفتاة تماما ولم يأت ممثل عن السفارة للتحدث معها، لافتا إلى أن المتهمة سمح لها بالتحدث بالهاتف قبل إيداعها نظارة المخفر إلا أنه لم يحدد الاتصالات التي أجرتها الفتاة وإذا ما كانت تواصلت مع السفارة أو طلبت ذلك من أحد اقاربها.



وكان رقيب قال في بلاغ انه اشتبه في توقف مركبتين متجاورتين تعوقان حركة السير في احد طرقات منطقة بنيد القار، ولدى الاستعلام عن سبب التوقف تلفظت فتاة كانت داخل إحدى السيارتين بكلمات باللغة الانجليزية وبصوت عال جدا انا (...) وعبارة غير لائقة ايضا باللغة الانجليزية، وتبين أنها من أصول عربية وتبلغ من العمر 21 عاما، كما هددت الرقيب بسفارة الدولة الكبرى التي تحمل جنسيتها.