قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة من اتهام طليقها لها بسرقة هاتفه والإساءة اليه والتشهير به رغبه منه في إسقاط حضانة الأبناء.



وأمام المحكمة حضر وكيل المواطنة المحامي جراح العنزي الذي طالب ببراءة موكلته مما أسند اليها، وذلك لكيدية الاتهام وتلفيقه، موضحا ان التراخي في الإبلاغ والنية السيئة لدى الطليق ووجود العديد من القضايا الأسرية بينهما، مطالبا ببطلان الدليل المصطنع من قبل الطليق والمتمثل في صور ضوئية من المحادثات الذي يتم تفريغها بمعرفة جهات مختصة، مؤكدا أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة وأدلة مصطنعة.