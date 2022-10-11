أحمد خميس



قالت الإدارة العامة للمرور في بيان لها انه تم حجز شاحنة ارتكب قائدها مخالفة التجاوز الى طريق بديل بالصعود على الرصيف.



وكان نشطاء على وسائل التواصل نشروا مقطعا للشاحنة الكبيرة خلال تجاوزها رصيفا مبلطا، وعلى الفور تم تحديد المركبة وضبط قائدها وإحالة المركبة الى كراج الحجز.



من جهة أخرى، تعامل قطاع المرور مع شاب خالف القانون بوصلة استعراض خطيرة في منطقة صباح الناصر. وبحسب بيان للمرور، فقد ورد على هاتف الملاحظات الخاص بالإدارة مقطع لواقعة استهتار، ليتم التعامل مع الواقعة وضبط المستهتر والمركبة المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية.