أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل على مشروع تطوير الاستراتيجية الثانية (متوسطة الأجل).



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن الهيئة استقبلت عرضا ماليا وحيدا من احدى الشركات بقيمة 358 ألف دينار لتنفيذ العقد وفقا لخيار 16 أسبوعا، وبقيمة تصل إلى 733 ألف دينار وفقا لخيار تنفيذ العقد على مدة 36 أسبوعا.



وذكرت المصادر أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر إحالة وثائق العطاء المالي إلى هيئة تشجيع الاستثمار لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما. وتستهدف استراتيجية «تشجيع الاستثمار» زيادة حجم وجودة الاستثمارات بشكل كبير من خلال دعم تنمية القطاعات الاستراتيجية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني والارتقاء بالاستثمار لتعزيز الابتكار والمساعدة في تطوير المحتوى المحلي.



وتعمل الهيئة على إنجاز وتطوير تشريعات وسياسات وإجراءات محددة ومدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتجذب الاستثمارات، وتيسر نجاحها، وتحد من البيروقراطية، لتوليد فرص العمل والتشغيل، لرفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.