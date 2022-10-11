وقعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس اتفاقية مع جمعية الهلال الأحمر التركي بقيمة خمسة ملايين دولار مقدمة من بيت التمويل الكويتي لمساعدة المتضررين في تركيا.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الاحمر أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» إن الاتفاقية تتضمن شراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي انقاذ وإقامة مطبخ مركزي لمدة 300 يوم، مبينا ان توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت لدعم الدول والشعوب المتضررة جراء الكوارث الطبيعية والأوضاع المأساوية.



وأوضح الحساوي انه سيتم توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية «افاد» بقيمة خمسة ملايين دولار لإنشاء مركز إقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا، وذلك لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من المناطق التركية وما خلفته من خسائر مادية وبشرية.



وأكد أن الاتفاقية ستوفر مجالا أوسع في العمل الإنساني والإغاثي للتخفيف من أعباء المتضررين بشكل عام. ومن المقرر أن يلتقي وفد جمعية الهلال الأحمر ضمن زيارته رئيس «أفاد» يونس سيزر لإجراء محادثات حول أهمية التعاون والتنسيق المشترك بعدها يقوم الجانبان برحلة الى مدينة انطاليا، وكذلك زيارة ميدانية لموقع المشروع المشترك لإنشاء مركز للاستجابة للطوارئ.