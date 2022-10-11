أكد ممثل الكويت في اجتماع لجنة الأمن الغذائي السفير ناصر القحطاني دعم الكويت للجهود المبذولة من لجنة الأمن الغذائي والمجتمع الدولي في التصدي للأزمة الغذائية الراهنة ووضع أسس حلول مستدامة لها.



جاء ذلك خلال مشاركة ممثل الكويت في الاجتماع الدولي الـ 50 (للجنة الأمن الغذائي العالمي) المنعقد اليوم الاثنين وحتى الخميس 13 أكتوبر بمقر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في روما تحت شعار «احداث فارق في الأمن الغذائي والتغذية» بمشاركة الكويت ضمن 127 دولة.



وقال القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان اجتماع اليوم للنظر في تعزيز التواصل بين مسؤولي الدول والمنظمات المتخصصة وكافة الجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي لتطوير التعاون وتنسيق السياسات لتحفيز الجهود الدولية المشتركة الرامية الى ضمان الأمن الغذائي واستدامته لكافة سكان العالم.



وأشار الى الظرف التاريخي الاستثنائي الذي ينعقد فيه اجتماع هذه اللجنة المحورية في ظل التحديات المتراكمة المتداخلة التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) والخلل الناجم في سلاسل الامدادات وتداعيات الحرب في أوكرانيا على امدادات الأغذية وارتفاع تكلفة الأغذية واتساع رقعة الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية ناهيك عن الآثار السلبية لتغير المناخ.



وفي هذا السياق أكد السفير القحطاني حرص الكويت الخاص على نجاح هذا الاجتماع الفني الأشمل لقضايا الأمن الغذائي بكافة أبعادها معربا عن تطلعه الى توصل المجتمع الدولي من خلال هذه اللجنة الى حلول مستدامة لأزمة الأمن الغذائي لاسيما في الدول تعاني شح في منظومتها الغذائية ومنها الدول العربية التي تتعرض لنقص شديد في امدادات الغذاء.



وأشار في هذا الصدد الى ما شهده الأمن الغذائي العالمي من تراجع في الفترة والسنوات الأخيرة.



وقال ان الاجتماع الدولي على المستوى الوزاري ركز على مواصلة الجهود المنسقة لإيجاد الحلول اللازمة لكافة أبعاد أزمة الأمن الغذائي الملحة بالتعاون بين المنظمات المتخصصة والجهات المعنية معربا عن أمله أن تكون المناقشات مثمرة وأن تصب في تعزيز التعاون الدولي وما بين المنظمات المتخصصة في ارساء أرضية فعالة لمواجهة التحديات.



وشدد السفير القحطاني على الحاجة لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لأزمة انعدام الأمن الغذائي من خلال وضع الرؤى وتحديث «الخطوط التوجيهية الطوعية» التي أصدرتها اللجنة قبل 10 سنوات لتواكب التحديات المستجدة واستئناف المسيرة نحو الوفاء بالالتزامات الدولية بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وفي مقدمتها القضاء على الجوع.



ونوه بالمهمة الرئيسية التي تضلع بها لجنة الأمن الغذائي العالمي باعتبارها الاطار الدولي والحكومي الأشمل لكافة الجهات المعنية بالعمل والتنسيق المشترك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التغذية السليمة للجميع تتلاقى مع سياسة وتقاليد الكويت في المجال الانساني والتنموي.



وأكد حرص الكويت التقليدي على المشاركة والمساهمة في الجهود الدولية والانسانية الرامية لتوفير الأمن الغذائي والعيش الكريم لكافة البشر لاسيما في البلاد والمناطق الفقيرة وضحايا الكوارث والأزمات من خلال دورها في دعم وتحفيز التنمية المستدامة على مدى عقود طويلة ومن خلال المبادرات العديدة التي أطلقتها.



وثمن التعاون مع لجنة الأمن الغذائي العالمي التي شاركت الكويت في عضويتها ورغبتها في المساهمة الفعالة في مناقشاتها وصياغة برامجها ودعم نشاطها المهم وتشاطر خبراتها الناجحة في العمل التنموي والانساني وفي التعبير عن أولويات دول الاقليم من أجل بلوغ أهداف «أجندة 2030» مثلما كانت في مقدمة الدول التي سبقت في تحقيق أهداف الألفية التنموية لعام 2015.