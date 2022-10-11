أسامة أبوالسعود



طالب اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بأن يعكس التشكيل الحكومي الجديد نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة والتي أفرزتها الإرادة الشعبية في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأكد الاتحاد ان تكون شخصية وزير النفط لا خلاف عليها وقادرة على التعامل مع الملفات النفطية الفنية والإدارية بعيدا عن التأزيم أو خلق صراعات داخل القطاع وان يكون لديه قبول وارتياح حتى يتمكن القطاع النفطي من تحقيق استراتيجيته النفطية 2040.



وشدد على أن عمال النفط على ثقة كبيرة في رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وقدرته على اختيار الوزراء المناسبين للمرحلة المقبلة بما يحقق آمال وتطلعات الشعب في كل القطاعات.