بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الأنباء»، أن وكيل وزارة الشؤون بالتكليف مسلم السبيعي عقد اجتماعا مع الوكلاء المساعدين والادارات المعنية لدراسة اللجان الفنية ومدى الحاجة الى إعادة تشكيلها.

وأوضح المصدر انه عملا بترشيد الإنفاق وتخفيف المصاريف سيتم تشكيل اللجان ذات الاختصاص التي لا يمكن الاستغناء عنها من اجل مصلحة العمل فقط وباقي اللجان سيتم الاستغناء عنها، على ان تقوم الإدارات ذات التخصص بعملها.

وتوقع المصدر صدور القرارات الادارية الخاصة بإعادة تشكيل اللجان قبل نهاية الاسبوع الجاري.