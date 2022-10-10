أحمد مغربي

كشفت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرض عـدد من وحدات مصفاة مينـاء الأحمدي وبعض وحدات مصنـع الغاز في المصفاة لانخفاض في طاقتها التكريرية، مما أدى إلى توقفها الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم (الاثنين)، وذلك بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ونوهت الشركة في بيان رسمي إلى أنها تتواصل حالياً مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويـد المـصـفـاة بمياه التبريـد لـكـي تتمكـن مـن إعـادة تشغيل واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة.

كما تؤكد الشركة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.