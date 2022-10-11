اكد سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ان التعاون بين المؤسسات القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي مهم جدا لتحقيق العدالة المنشودة وتوحيد الاجراءات والتنسيق والتعاون بينها.



جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرف وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الدوري لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون برئاسة نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء الكويتي الدكتور المستشار عادل بورسلي ورئيس المحكمة الكلية الكويتي المستشار عبداللطيف الثنيان وعضو المجلس الاعلى للقضاء المستشار خالد المزيني.

وقال السفير الشيخ علي الخالد ان اجتماعات مسؤولي المحاكم الخليجية تأتي في سياق التنسيق المستمر بين مؤسسات دول الخليج من اجل خدمة مواطنيها ومصالحها وتطوير أنظمة العمل في هذه المؤسسات من خلال تبادل التجارب والخبرات ومناقشة القوانين المزمع رفع التوصيات بها الى المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأشاد الشيخ علي الخالد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها لجان الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق هذه الاجتماعات المشتركة مثنيا على ما تقدمه المملكة العربية السعودية في استضافتها للاجتماعات الخليجية سواء على مستوى اللجان الفنية او المختصة أو كبار المسؤولين أو الوزراء وكذلك على مستوى قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم.