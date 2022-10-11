أعلن الكيان الصهيوني اليوم الثلاثاء، عن قرب التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود البحرية في مياه البحر الأبيض المتوسط الغنية بالغاز مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة "جميع مطالب" سلطات الاحتلال.

وعزز لبنان الآمال حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا مع إعلانه بأنه "حصل على كامل حقوقه" في المقترح، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب المكلّف متابعة الملف.

ويمكن لاتفاق بين الدولتين المتجاورتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب أن يمثل خطوة كبيرة نحو إطلاق العنان لإنتاج الغاز البحري من الطرفين.

وقال رئيس هيئة الأمن القومي لسلطات الاحتلال إيال حولاتا في بيان باللغة العربية بشأن سير مفاوضات ترسيم خط الحدود البحرية مع لبنان: "تمت تلبية جميع مطالبنا والتعديلات التي طلبناها قد قبلت. حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية. نحن في الطريق إلى اتفاق تاريخي".

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وسلطات الاحتلال للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

وأعرب البلدان عن ارتياحهما في مطلع اكتوبر لمسودة نص الوسيط الأمريكي اموس هوكستين الذي تم تسريبها إلى الصحافة وتنص على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما ان قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.

واكد الثلاثاء مصدر لبناني رسمي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس أن أبو صعب تسلم قرابة منتصف ليل الاثنين "الصيغة الأخيرة" من الوسيط الامريكي أموس هوكستين.