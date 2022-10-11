أسامة أبو السعود

أعلنت نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية أنها بصدد مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بسبب السياسات المتخبطة التي تشهدها الشركة في مختلف إدارتها وخاصة إدارة الموارد البشرية .

وقال أمين الصندوق د.أحمد العسكر، ان سياسة الأبواب المغلقة التي تتبعها إدارة الشركة وعدم الاستماع إلى رأي النقابة وكشف التجاوزات يهدد العمل بشركة الناقلات ويعطل حركتها في ظل إهدار حقوق الموظفين وعدم تطبيق قوانين العمل بالقطاع النفطي على موظفي الشركة كنظام الترقيات وسلّم الدرجات الوظيفي وعدم المساواة مع نظرائهم في الشركات الأخرى بنفس الحقوق والامتيازات علاوة على ما تشهده الشركة من جمود وظيفي غير مسبوق.

وأوضح د. العسكر ان النقابة التي اتخذت سياسة منفتحة بلقاء المسؤولين في القطاع النفطي وعرض المشكلات اولا، في محاولة لحلحلتها، وفي مقدمة هؤلاء القياديين الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح الذي تفاجأ بما يتعرض له موظفي الناقلات من اجحاف واضح بسبب قرارات ادارية مخالفة لقوانين القطاع النفطي .

وشدد العسكر على ان نقابة ناقلات النفط الكويتية التي مدت يد التعاون لفترات طويلة اوشك صبرها على النفاذ في ظل تجاهل حقوق العمال وعدم الالتزام بأي تعهدات مما يجبر النقابة على التصعيد لأعلى سقف ممكن ، لأن حقوق العمال خط أحمر لن نقبل تجاوزه أو المساومة على تلك الحقوق العادلة والمشروعة .

وختم د. العسكر بالتأكيد على ان النقابة تدرس خياراتها كاملة وتدرك جيدا طبيعة المرحلة الحالية قبيل تشكيل الحكومة الجديدة وانعقاد جلسات مجلس الأمة، ولذلك فهي تضع جميع القياديين في الشركة ومؤسسة البترول أمام مسؤولياتهم لنزع فتيل التأزيم وإعطاء عمال الشركة حقوقهم العادلة .