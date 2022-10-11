نشيد باللقاءات النيابية-الحكومية ..نتطلع لحقبة جديدة ملؤها الإنجاز والتعاون

أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح لما لها من قيمة شرعية ووطنية كبيرة

سلطان العبدان

أصدر النواب د.حمد المطر ود.عبد العزيز الصقعبي والمستشار أسامة الشاهين بيانا مشتركا صباح اليوم الثلاثاء، عقب لقائهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أكدا فيه أنهم نقلوا لسموه حرصهم على الالتزام بمواد ونصوص الدستور في الممارسات الحكومية والبرلمانية خصوصا في ما يتعلق بوجوب انعقاد المجلس ضمن المدة الدستورية المقررة.

وفي حين أعلنوا عن تقدمهم بمقترح الرؤية التنموية للحركة الدستورية الإسلامية، أكدوا أنهم شددوا خلال اللقاء على أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح.

وهذا ما جاء في البيان المشترك:

"التقينا - الدكتور حمد المطر، الدكتور عبد العزيز الصقعبي والمستشار أسامة الشاهين - صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء بناءً على دعوة كريمة منه.

نقلنا في اللقاء حرصنا على التزام مواد ونصوص دستور دولة الكويت في الممارسات الحكومية والبرلمانية كلها، خاصة ما يتعلق منها في وجوب انعقاد مجلس الأمة في المدة الدستورية المقررة.

أشدنا باللقاءات النيابية الحكومية داعين لاستمرارها، بجانب المراجعة المستحقة لتشكيل حكومي لم يحقق آمال المواطنين وممثليهم المنتخبين، حيث نتطلع لحقبة جديدة ملؤها الإنجاز والتعاون.

تقدمنا بمقترح الرؤية التنموية للحركة الدستورية الإسلامية، وتطرقنا لبرنامج الاستقامة والاستدامة الذي تبنيناه والنواب المعتصمين، وصلاحية أن تكون برنامج عمل مشترك للمرحلة القادمة، في قضايا الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها.

قمنا بالتأكيد على أهمية استكمال ملفات العفو والتصالح، لما لها من قيمة شرعية ووطنية كبيرة، ومنها العفو على المشايخ الدكتور شافي العجمي ومحمد العجمي ومسعود الهاجري، بجانب ما يتعلق بالداعية حجاج العجمي وحقوقه المدنية والوظيفية، مع عموم المغردين والمهجرين، وإعادة الجنسية للمواطن أحمد الجبر، واستكمال إعادة الاعتبار عن المعفو عنهم لتمكينهم من ممارسة كافة حقوقهم".

أعضاء مجلس الأمة:

أسامة عيسى الشاهين

د. عبد العزيز طارق الصقعبي

أ. د. حمد محمد المطر