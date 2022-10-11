أهابت بمواطنيها عدم إعطاء بيانات تخصهم تتعلق بأية معاملة قنصلية

أسامة أبو السعود

أصدرت قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بيانا، أشارت فيه إلى أنها ‎رصدت قيام بعض الأفراد بتجميع بيانات للمواطنين بحجة إرسالها لوزارة الهجرة المصرية لاستقدام لجنة بطاقات رقم قومي.

وتابعت القنصلية المصرية: "وتحذر القنصلية كافة المواطنين من التعامل مع أية أفراد أو مجموعات أو روابط، حيث أن كافة الأمور المتعلقة بالمعاملات القنصلية للمواطنين تتم فقط عبر القنصلية المصرية بالكويت".

واضافت: وتهيب القنصلية بالمواطنين عدم إعطاء أية بيانات تخصهم تتعلق بأية معاملة قنصلية لأفراد أو مجموعات من الجالية المصرية أو غيرها، سواء المتعلقة بلجان بطاقات الرقم القومي أو خلافه، وذلك حفاظاً على أمن وسرية بيانات المواطنين .

وختمت القنصلية بيانها بالقول ظة علما أن مخاطبة جميع الجهات الرسمية داخل مصر يتم فقط عبر البعثات المصرية الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وليس عن طريق أفراد أو تجمعات أو روابط مهما كانت.