المحرر البرلماني

أشاد النائب خليل الصالح، بالأجواء الإيجابية التي شهدها الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ، مشيرًا إلى إنه طرح عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وقال الصالح إنه طالب بالعفو عن المغردين وعودة الحقوق الوظيفية لمن سبق شملهم العفو لكنهم لم يمكنوا من العودة لوطائفهم.

وأضاف: " كما أكدت على الأزمات المعيشية التي يعيشها المواطن من غلاء أسعار والإيجارات المرتفعة والبطالة وغيرها "، مشيرًا إلى أنه شدد على أهمية زيادة رواتب المواطنين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ١٠٠٠ دينار ".

وبين الصالح أنه طرح كذلك أهمية تبني حلا عادلا لمشكلة قروض المواطنين التي ترتبت على الظروف المعيشية التي تضغط على الأسر الكويتية ، ووضع خطة شاملة لتوظيف الشباب واستيعاب الخريجين من مختلف التخصصات وفق دراسة محكمة .