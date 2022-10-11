استقبلت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية العام الدراسي الجديد 2022-2023 بتوزيع الحقائب المدرسية والمصروفات الدراسية على طلاب العلم من الأيتام الدارسين بمختلف المراحل الدراسية داخل الكويت.



وقالت مديرة العمل النسائي ومسؤولة المشاريع داخل الكويت بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية منى سلمان بن عيسى: إن التوزيع شمل الطلاب الأيتام الأكثر احتياجاً في مرحلة التعليم الأساسي لدعم عودتهم للمدارس ومتابعة الدراسة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الأهالي من الناحية الاقتصادية، في ظل زيادة الالتزامات المعيشية التي تعاني منها مختلف الفئات المحتاجة.



وأوضحت بن عيسى أن الحقائب المدرسية التي تم توزيعها على الطلاب المستفيدين تشتمل على القرطاسية والأدوات المدرسية المتنوعة من دفاتر وأقلام وغيرها من اللوازم التعليمية، مضيفةً أن عملية توزيع الحقائب صاحبها تسليم المساعدات الخاصة بالمصروفات الدراسية على أسر الأيتام، بما يساعد أبناءهم على استكمال تعليمهم.



كما أكدت أن الجمعية تقوم بدراسة طلبات المساعدة الواردة إليها والتأكد منها ثم ترتيبها وفق الأشد حاجة، وبعدها يتم تقديم تلك المساعدات الدراسية للطلاب المستحقين مع مراعاة خصوصيتهم وكرامتهم.

هذا وتوجهت بن عيسى بالشكر والتقدير للمحسنين الكرام وأصحاب الأيادي البيضاء لمساهمتهم في دعم مشاريع الجمعية، مؤكدةً أن تبرعاتهم كانت سببا في إدخال البهجة والسعادة على الطلبة الأيتام وذويهم، سائلةً المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.