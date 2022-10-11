القاهرة- ناهد إمام

استقبل السفير غانم صقر الغانم سفيرنا بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمكتبه في مقر السفارة بالقاهرة أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس تحرير جريدة "الخليج" الكويتية بمناسبة زيارته القاهرة ، بحضور نشأت الدبيس المنسق العام للاسبوع الـ 13 في جمهورية مصر العربية ، وشيماء البيرقدار المدير التنفيذي بالمجموعة .

تناول الحديث القضايا الإعلامية ذات الاهتمام المشترك ، وعن الاسبوع الكويتي الـ 13 في جمهورية مصر العربية (الكويت في مصر) والذي سيقام برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في الفترة مـن 19-21 ديسمبر 2022 بفندق سميراميس انتركونتننتال– القاهرة ، وبمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الاستثمار والعقار والبنوك والسياحة والاعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، تجســـيدا وتوطيدا للعلاقــــــات المتميزة بين دولـة الكويــت وجمهورية مصر العربية على المستويين الرسمي والشعبي.

وفي نهاية اللقاء، تقدم بهبهاني بالشكر إلى السفير غانم صقر الغانم على حفاوة الاستقبال متمنيا له دوام التوفيق والصحة العافية.