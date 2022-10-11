أنهت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» دورة متخصصة للهيئة التمريضية ليرتفع عدد الطواقم التمريضية التي تم تدريبهم إلى 2254 ممرضا وممرضة.

وقال استشاري الأورام رئيس مجلس إدارة حملة «كان» د.خالد أحمد الصالح إن هذه الدورات تأتي ضمن البرامج التدريبية المستمرة التي تقدمها «كان» لتدريب الطواقم التمريضية على مهارات التواصل مع المرضى وذويهم وخاصة مرضى السرطان، مضيفا أنه تم إعداد برنامج متكامل يقدمه اخصائيو الأورام للمتدربين يتضمن تعريف حول مرض السرطان ومراحله ونسبة وقوعه في الكويت وفي العالم وطرق التشخيص والعلاج، الوقاية والاكتشاف المبكر، نسبة الشفاء.



وأوضح د.الصالح أن الاهتمام بتدريب الطواقم التمريضية يعود لقربهم للمريض وذويه وكذلك للأطباء، فتدريبهم على المعلومات الصحيحة حول الأمراض السرطانية وكل ما سبق يهيئهم للإجابة على أي تساؤلات بصورة علمية سليمة، كما أن الطواقم التمريضية هي التي تنفذ وتطبق العلاجات الموصوفة من الأطباء، لذلك فهم الركيزة في تقديم العلاج، لذلك وجب الاهتمام بثقافتهم الصحية فيما يتعلق بالأمراض السرطانية.



واختتم بالإعراب عن سعادته للحماس الذي يلمسه من الممرضين والممرضات واهتمامهم بهذا التدريب.