عبدالكريم أحمد

قيدت المحكمة الدستورية اليوم أربعة طعون انتخابية جديدة قدمها مرشح الدائرة الانتخابية الثانية عمر عقلة العنزي ومرشحا الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري وخالد الشليمي ومرشح الدائرة الخامسة جابر سعد العازمي.

وطالب الطاعنون بإعلان فوزهم في دوائرهم وببطلان إعلان من حصلوا على مراكزهم بقول منهم إن عملية الفرز والتجميع شابها خطأ أدى إلى عدم احتساب أصوات لصالحهم.

ورفعت هذه الطعون إجمالي الطعون الانتخابية التي تلقتها المحكمة إلى 8 طعون، حيث سبق وأن قيدت طعنين من مرشح الدائرة الأولى المحامي هاني حسين الذي اعترض على دستورية لجنة شطب المرشحين، وطعنا ثالثا أقيم مطالبا بإبطال العملية الانتخابية برمتها بذريعة عدم تنقيح جداول المرشحين والناخبين ما أسهم بمشاركة عسكريين وأشخاص لا يحق لهم المشاركة، ورابعا أقامه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة أحمد مطيع مطالبا بإعادة الفرز والتجميع وإعلان فوزه فيها.